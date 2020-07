Dove vedere Monopoli Ternana: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.45 allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” (a porte chiuse), si disputerà il match Monopoli-Ternana, valevole per il primo turno playoff Nazionale di Serie C.

Monopoli-Ternana, presentazione del match

Il padroni di casa del tecnico Giuseppe Scienza farà il suo debutto nella post season grazie al terzo posto ottenuto durante la stagione regolare chiusa in anticipo per l’emergenza Covid-19; i biancoverdi in trenta match hanno conquistato 57 punti frutto di 18 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. Gli ospiti di mister Fabio Gallo dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus U23 per 2-1, nei primi due turni preliminari di playoff hanno eliminato con due pareggi casalinghi Avellino (0-0) e Catania (1-1), sufficienti visto il miglior piazzamento in classifica alla fine della stagione. I rossoverdi di punti ne hanno fatti invece 51 con 14 successi, 9 pareggi e 7 ko.

Dunque sulla carta la gara dovrebbe essere molto equilibrata con la formazione pugliese favorita visto che si qualificherebbe ai quarti di finale anche con un pareggio; precedenti oltretutto positivi per quanto riguarda questa stagione visto che i baresi hanno espugnato lo stadio Liberati di Terni il 15 settembre per 2-0 con reti nella ripresa di Fella e Jefferson, mentre al Veneziani lo scorso 26 gennaio l’incontro è terminato a reti bianche. I precedenti complessivi in terra pugliese sono sei con i padroni di casa imbattuti con tre vittorie e altrettanti pareggi di cui gli ultimi tre consecutivi; di seguito tutte le gare disputate.

Monopoli-Ternana 1-0 (1984/85, Serie C1)

Monopoli-Ternana 4-1 (1985/86, Serie C1)

Monopoli-Ternana 2-0 (1989/90, Serie C1)

Monopoli-Ternana 1-1 (1990/91, Serie C1)

Monopoli-Ternana 0-0 (1991/92, Serie C1)

Monopoli-Ternana 0-0 (2019-20, Serie C)

L’arbitro che dirigerà l’importante match sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo (Torino), coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Francesco Valente di Roma, quarto uomo Valerio Maranesi di Ciampino (Roma).

Di seguito le probabili formazioni:

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti, Rota, De Franco, Mercadante, Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma, Fella, Jefferson.

TERNANA (4-3-3): Iannarilli, Parodi, Diakite’, Bergamelli, Mammarella, Paghera, Palumbo, Salzano, Furlan, Partipilo, Ferrante.

Dove vedere Monopoli Ternana in streaming e tv

Il match tra Monopoli-Ternana (ore 20.45) valevole per il primo turno playoff Nazionale di Serie C, sarà visibile in chiaro e in diretta tv su Rai Sport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite), ma anche in streaming su Rai Play.

La gara sarà irradiata anche in diretta streaming da Eleven Sport, la pay tv online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato e per la Coppa Italia; ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.