Dove vedere Padova Feralpisalò streaming e diretta tv, domenica 5 luglio Serie C

Domenica 5 luglio andrà di scena il sedicesimo di finale di play off Serie C Girone B tra Padova e Feralpisalò. Gli uomini di Mandorlini si apprestano ad affrontare il Feralpisalò dopo il passaggio del turno guadagnato contro la Sambenedettese di Montero. Una partita piuttosto noiosa quella che è andata di scena all’Euganeo pochi giorni fa, la quale ha solamente evidenziato quanto le squadre stiano soffrendo il caldo d’estate in questo momento delicato per il nostro calcio.

Senz’altro, il Padova avrà più ritmo partita degli avversari i quali hanno superato il turno di play off con il Modena non giocando, causa ritiro da parte dei gialloblù. In campionato, le due squadre si sono affrontate nel novembre dello scorso anno e il Feralpisalò ebbe la meglio grazie al gol dell’ex bomber del Brescia, Andrea Caracciolo. Osservato speciale di questo incontro che si preannuncia avvincente. Calcio d’inizio ore 20:45, domenica 5 luglio.

Padova-Feralpisalò streaming e diretta tv, dove vedere play off Serie C domenica 5 luglio

Il match valido per il play off di Serie C Girone B, Padova-Feralpisalò, in programma domenica 5 luglio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. Il pacchetto annuale di Eleven Sports per la Serie C che comprende play off e play out, è disponibile a 49,99€. Buon divertimento!