Dove vedere Potenza Triestina streaming e diretta tv, play off Serie C giovedì 9 luglio

E’ bastato un gol di Brivio contro il Sudtirol alla Triestina di Gautieri per accedere agli ottavi di finali di questi play off Serie C. Gli alabardati puntano decisi alla Serie B ma l’avversario che avranno difronte nell’ottavo, non è un cliente affatto semplice. E non potrebbe essere altrimenti arrivati a questo punto. Stiamo parlando del Potenza, squadra che è arrivata quarta nel campionato di Serie C Girone C.

La compagine di Giuseppe Raffaele ha lottato in questa stagione per strappare il pass diretto che gli avrebbe consentito l’approdo in Serie B, poi andato alla Reggina capolista in questo gruppo. Nelle ultime sei partite disputate, il Potenza non ha mai perso e ha estromesso il Catanzaro dai play off nel sedicesimo di finale. Raffaele conta a sua disposizione una squadra organizzata e con una difesa di ferro, tra le migliori del Girone C avendo subito solamente 23 reti in 30 partite disputate. La miglior retroguardia dopo quelle di Reggina e Monopoli. Il match si preannuncia infuocato, così come tutti i play off finora disputati. Calcio d’inizio ore 20:30, giovedì 9 luglio.

Potenza-Triestina steaming e diretta tv, dove vedere play off Serie C giovedì 9 luglio

Il match valido per gli ottavi di finale play off Serie C, Potenza-Triestina, in programmma giovedì 9 luglio alle ore 20:30, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Piattaforma che detiene i diritti dei campionati di Serie C. Il ticket annuale per Eleven Sports inerente la Serie C, comprende tutte le gare di campionato dei vari gironi a 49,99€. Compresi play out e play off. Buona visione!