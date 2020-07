Dove vedere Reggiana Bari in chiaro diretta tv e streaming, finale play off Serie C mercoledì 22 luglio

Ci siamo. È arrivata l’ora della verità. La Reggiana allenata da Alvini e il Bari di Vivarini si sfideranno in questo ultimo atto dei play-off di Serie C. Una finale che vale la Serie B tra due squadre molto forti e che sono arrivate a giocarsi la serie cadetta con pieno merito. Il campionato condotto dalla Reggiana è stato senz’altro superbo e il secondo posto alle spalle del Vicenza nel girone B di Serie C, è un biglietto da visita che metterà in guardia il Bari, che in ogni caso non teme affatto gli avversari.

Infatti, i pugliesi hanno eliminato in questo play-off squadra importanti come Ternana e Carrarese, quest’ultima al fotofinish in semifinale conclusasi 2-1 solamente nei tempi supplementari. Supplementari che la Reggiana non ha giocato contro Potenza e Novara e ciò potrebbe favorire gli uomini di Alvini. Trenta minuti in meno nelle gambe sono tanta roba se si pensa che le squadre sono rientrate in campo da un periodo forzato di lockdown. Ciò favorirà davvero la Reggiana o il Bari darà quel qualcosa in più che risulterà decisivo per l’agognato ritorno in Serie B? Solo mercoledì potremo sapere come andrà a finire quest’avvincente sfida tra due delle migliori squadre di questa stagione di Serie C. Calcio d’inizio mercoledì 22 luglio, ore 20:45.

Reggiana-Bari streaming e diretta tv, dove vedere finale playoff Serie C mercoledì 22 luglio

Il match valido per la finale dei playoff di Serie C, Reggiana-Bari, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport. Il match sarà disponibile anche sui canali Rai Sport + HD, 57 del digitale terrestre e al 227 di Sky. Per coloro che volessero vedere in streaming il match, sarà possibile farlo su due canali: Eleven Sports, piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C, ma anche su RaiPlay. In entrambi i casi sarà necessario scaricare l’app apposita per vedere l’importantissima e avvincente finale play-off.