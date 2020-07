Probabili formazioni Reggiana-Bari: le ultimissime

Questa sera alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si disputerà la finale playoff Reggiana-Bari, con la vincente che sarà promossa nel campionato di Serie B. Nella stagione regolare entrambe le squadre si sono classificate al secondo posto dei loro gironi con gli emiliani dietro al Monza e i pugliesi dietro alla Reggina.

Probabili formazioni Reggiana-Bari, ecco le possibili scelte dei due tecnici

L’allenatore dei padroni di casa Massimiliano Alvini ha tutta la rosa a disposizione con l’unica defezione che potrebbe essere quella di Gabriel Lunetta, infortunatosi ad una mano ma che potrebbe essere del match solamente grazie ad un tutore, ma la decisione finale sarà prese poche ore dall’inizio del match. Il modulo sarà il 3-4-1-2 dove in porta ci sarà Venturi, terzetto difensivo formato da Spanò, Rozzio e Costa, a centrocampo gli esterni Libutti a destra e Favalli (se non ce la dovesse fare Lunetta) a sinistra, in mezzo Rossi e Varone, mentre per il ruolo di trequartista il favorito è Zamparo. In attacco sicuro del posto è Kargbo, mentre per l’ultima maglia ballottaggio Scappini-Radrezza.

Il tecnico degli ospiti Vincenzo Vivarini che giocherà con il 4-3-1-2, dovrebbe recuperare in difesa De Cesare che farà il centrale insieme a Sabbione, i terzini Ciofani e Costa, mentre i tre di centrocampo saranno Bianco che fungerà da regista, a destra Hamlili (ballottaggio con Maita) e Scavone. In avanti con Laribi trequartista, insieme all’insostituibile Antenucci ci sarà Simeri.

Probabili formazioni Reggiana-Bari

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Favalli (Lunetta); Zamparo; Radrezza (Scappini), Kargbo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Hamlili (Maita), Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.