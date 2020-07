Dove vedere Reggio Audace Novara, streaming gratis e diretta TV Serie C

Dove vedere Reggio Audace Novara, presentazione del match. Alle ore 20.45 di venerdì 17 luglio al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia la Reggio Audace di Massimiliano Alvini ospita il Novara di Simone Banchieri, il match è valido per la semifinale dei playoff nazionali del campionato di Serie C.

La Reggio Audace ha chiuso il proprio campionato in 2.a posizione nel girone B con 55 punti (15 vittorie, 10 pareggi e 2 sconfitte) ed in virtù della propria posizione in classifica gli emiliano hanno preso parte a questi playoff partendo dai quarti di finale eliminando il Potenza grazie allo 0-0 interno, necessario per il passaggio del turno essendo gli emiliani testa di serie nel sorteggio. I piemontesi, invece, hanno concluso la stagione in 8.a posizione nel girone A con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte) e in questi playoff hanno eliminato l’Albinoleffe nel Primo Turno grazie allo 0-0 interno, contro il Pontedera sono passati grazie alla rinuncia di quest’ultimi, poi hanno eliminato il Renate vincendo 1-2 in trasferta e nei quarti di finale hanno avuto alla meglio del Carpi vincendo per 1-2 al ‘Cabassi’. A partire dalla semifinale e quindi anche per la finale in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamenti ci saranno supplamentari ed eventuali rigori. Reggio Audace-Novara sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia di Pistoia, coaudiuvato dai signori Gaetano Massara di Reggio Calabria e Marco Della Croce di Rimini, mentre il quarto uomo sarà il signor Ermanno Feliciani di Teramo.

Dove vedere Reggio Audace Novara, diretta TV e streaming

Dove vedere Reggio Audace Novara in TV e streaming. Il match Reggio Audace Novara non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali.