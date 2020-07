Dove vedere Sudtirol Triestina streaming e diretta tv, domenica 5 luglio Serie C

La Triestina di Carmine Gautieri ha superato il primo turno di play off Serie C Girone B con il Piacenza senza giocare. Infatti, sono diverse le squadre che hanno rinunciato a giocarsi le carte per approdare in Serie B in questi play off. Un’arma a doppio taglio per gli alabardati, che ora se la vedranno nei sedicesimi di finale con il Sudtirol, squadra molto forte e che ha terminato il campionato – interrotto per Covid-19 – al quarto posto in classifica. Piazzamento che gli ha permesso la qualificazione diretta ai sedicesimi di questo play off.

Durante la stagione, le due compagini si sono affrontate solamente una volta allo stadio Nereo Rocco e la Triestina ha avuto la meglio grazie a una rete nel recupero di Mensah. Il Sudtirol parte come favorito ma il match sarà senz’altro alla pari. Complice pure lo stop forzato e che per certi versi ha resettato molte squadre più di altre, rendendo così imprevedibili queste sfide avvincenti e caratterizzate dal sogno Serie B. Calcio d’inizio ore 20, domenica 5 luglio.

Sudtirol-Triestina streaming e diretta tv, dove vedere play off Serie C domenica 5 luglio

Il match valido per il sedicesimo di finale play off Serie C Girone B, Sudtirol-Triestina, in programma domenica 5 luglio alle ore 20, sarà trasmesso in streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti dei campionati di Serie C. Il ticket annuale di Eleven Sports per la Serie C – e che comprende play off e play out – è disponibile a 49,99€. Buona visione!