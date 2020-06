Dove vedere Ternana Avellino: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Libero Liberati (rigorosamente a porte chiuse) si disputerà il match Ternana Avellino, valevole per il per il primo turno dei playoff (gara unica).

Ternana Avellino, presentazione del match

La formazione umbra del tecnico Fabio Gallo è reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia per mano della Juventus U23 che nonostante lo svantaggio iniziale è riuscita a conquistare il trofeo nazionale vincendo alla fine per 2-1. Nel girone meridionali i rossoverdi avevano terminato la stagione al quinto posto con 51 punti in 30 gare con un ruolino di 14 vittorie, nove pareggi e 7 sconfitte, mentre gli irpini di mister Ezio Capuano al decimo posto frutto di 11 successi, sette pareggi e 12 ko.Ricordiamo che alla fine dei playoff andrà in Serie B una solo squadra che farà compagnia a Monza, Vicenza e Reggina che sono state promosse grazie alla vittorie nei loro gironi. Se alla fine del match il risultato fosse di parità a qualificarsi sarebbero i padroni di casa grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

In caso di passaggio del turno della Ternana, gli umbri giocherebbero domenica prossima in casa contro il Catania (altro match Potenza-Catanzaro), in caso invece di vittoria dell’Avellino, i campani sarebbero impegnati a Potenza (Catania-Catanzaro l’altra partita).

In questa stagione le due squadre sono riusciti ad affrontarsi sia all’andata che al ritorno con doppia vittoria dei biancoverdi che hanno espugnato il Liberati per 1-0 il 23 ottobre per poi ripetersi l’8 marzo al Partenio-Lombardi grazie al 2-0 (ultimo match prima della sospensione per l’emergenza Covid-19).

I precedenti in casa delle fere sono sedici (prima volta ai playoff), con i padroni di casa in leggero vantaggio per sei vittorie contro le cinque degli ospiti e altrettanti pareggi.

Di seguito le probabili formazioni:

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Sini, Diakitè, Mammarella; Verna, Darmian, Paghera; Furlan; Marilungo, Torromino.

Avellino (3-4-2-1): Tonti; Laezza, Morero, Illianes; Celijak, Di Paoloantonio, Garofalo, Parisi; Micovski, Izzillo; Albadoro.

Dove vedere Ternana Avellino, 1° turno playoff

Il match di primo turno di playoff tra Ternana Avellino (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. La telecronaca sarà affidata a Luca Fiorino.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.