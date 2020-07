Dove vedere Ternana Catania: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Libero Liberati (a porte chiuse) si disputerà il match Ternana Catania, valevole per il per il secondo turno dei playoff (gara unica).

Ternana Catania, presentazione del match

I padroni di casa del tecnico Fabio Gallo dopo aver perso la finale di Coppa Italia per mano della Juventus U23 (2-1 il finale) mercoledì scorso ha passato il primo turno di playoff pareggiando in casa a reti bianche contro l’Avellino, questo risultato è bastato per via della migliore classifica della stagione regolare rispetto agli irpini; match comunque controllato abbastanza bene nonostante le fatiche di Coppa di quattro giorni prima. Gli ospiti invece hanno sconfitto al Massimino la Virtus Francavilla per 3-2 nonostante lo 0-2 iniziale che aveva fatto vedere le streghe alla formazione di Cristiano Lucarelli, brava poi a non disunirsi e recuperare lo svantaggio.

Anche in queste secondo turno se alla fine dei novanta minuti il risultato fosse di parità a qualificarsi sarebbero i padroni di casa grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

In questa stagione le due squadre si sono incontrate per ben quattro volte: in campionato la Ternana ha avuto la meglio per 3-2 nel match del Liberati, mentre il ritorno in Sicilia il risultato è stato di pareggio (0-0), umbri vittoriosi anche in Coppa Italia con il 2-0 casalingo e lo 0-0 esterno che ne hanno sancito l’ingresso in finale.

I precedenti complessivi in terra umbra sono diciassette con i rossoverdi in vantaggio per otto vittorie contro le due dei rossazzurri (ultima nella stagione 1990-91) e sette pareggi. Trenta invece le reti complessive con un parziale di 20-10 sempre per i padroni di casa.

L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova, coadiuvato dagli assistenti Gianluca D’Elia e Andrea Niedda, entrambi provenienti dalla sezione di Ozieri (Sassari), quarto uomo Giampaolo Miele di Nola (Napoli).

Di seguito le probabili formazioni:

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Defendi; Ferrante, Partipilo.



CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale.

Dove vedere Ternana Catania, 2° turno playoff

Il match di secondo turno di playoff tra Ternana Catania (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.