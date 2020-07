La carica dei tifosi del Bari: “Dobbiamo vincere”

I tifosi del Bari caricano i ‘galletti’ in vista della finale playoff contro la Reggiana. Questa sera al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia si disputerà la finale playoff di Serie C che vedrà opporsi la Reggiana di Alvini e il Bari di Vivarini. Un match importante che decreterà dopo Monza, Vicenza e Reggina la quarta squadra che sarà promossa in Serie B. Il regolamento di questa finale prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i tempi supplementari da 15′ ciascuno e in caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore. Nonostante la finale sarà disputata a porte chiuse, è partito un vero e proprio esodio dei tifosi pugliesi in Emilia e che caricano la squadra per la finale di questa sera. Dopo aver indicato dove vedere Reggiana Bari in diretta TV e dopo aver dato un’occhiata alle probabili formazioni del match, ecco i messaggi dei tifosi biancorossi.

I tifosi del Bari fanno sentire il proprio sostegno per la finale playoff

“Dobbiamo vincere“, abbastanza chiaro il messaggio che i tifosi del Bari hanno voluto rilasciate alla squadra biancorossa a poche ore dalla finale playoff contro la Reggiana. I supportes pugliesi hanno voluto anche evidenziare in rosso le due B della parola Dobbiamo come a voler mettere in evidenza come ci tengano ad essere promossi in Serie B questa sera dopo anni di vero calvario dopo il fallimento di 2 anni fa. La città inoltre è stata tappezzata in diversi punti della città proprio a caricare l’ambiente in vista dell’importante appuntamento di questa sera.