Playoff Serie C: ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale fase nazionale

Pochi minuti fa sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti di finale fase nazionale dei playoff di Serie C che vedrà entrare in gioco le seconde classificate dei tre raggruppamenti, Carrarese, Reggio Audace e Bari, che vanno ad aggiungersi alle cinque squadre che ieri sera hanno superato gli ottavi di finale: Ternana, Juventus U23, Carpi, Novara e Potenza.

Nell’urna sono state quattro le squadre teste di serie, ovvero tutte le seconde e il Carpi, migliore formazione come punti in classifica, tra quelle che hanno passato il turno. Ricordiamo che le teste di serie giocheranno in casa la gara secca e hanno a disposizione due risultati su tre e dunque se al termine dei novanta minuti il risultato sarà di parità, si qualificheranno per le semifinali (venerdì 17 luglio), grazie alla classifica migliore al termine della stagione regolare.

Il Bari, sulla carta la favorita principale per la promozione in Serie B, ospiterà al San Nicola la Ternana, la Reggiana invece se la vedrà con il Potenza in un match molto interessante, mentre Carpi e Carrarese sfideranno rispettivamente le piemontesi Novara e Juventus U23. Ricordiamo che la finalissima si disputerà mercoledì 22 luglio.

Playoff Serie C, accoppiamenti quarti di finale

Bari-Ternana

Carpi-Novara

Carrarese-Juventus U23

Reggiana-Potenza