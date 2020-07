Playoff Serie C: ecco gli accoppiamenti del primo turno Nazionale

Ieri sera si sono disputate le gare del secondo turno della prima fase dei playoff di Serie C che ha visto solamente la Triestina vincere in trasferta sul campo del Sudtirol per 1-0, per quanto riguarda gli altri quattro match ci sono state le vittorie dell’Alessandria sul Siena (3-2), del Padova sulla Feralpisalò (1-0) e i pareggi per 1-1 della Ternana e del Potenza rispettivamente contro Catania e Catanzaro, sufficienti per passare il turno grazie al miglior posizionamento in classifica della stagione regolare. Discorso diverso per il Novara che era già avanzata grazie alla rinuncia del Pontedera che ha comportato la vittoria dei piemontesi per 3-0 a tavolino.

Pochi minuti fa sono stati sorteggiati le gare del primo turno Nazionale che vedranno l’entrata in gioco delle terze classificate dei tre gironi, ovvero Renate, Carpi e Monopoli, più la Juventus U23 vincitrice della Coppa Italia: queste quattro squadre nell’urna erano teste di serie alle quali si è aggiunto il Potenza, migliore formazione delle cinque qualificate. Ricordiamo che anche per questo turno varrà il regolamento dei due turni precedenti, ovvero la squadra che gioca in casa potrà contare per qualificarsi ai quarti di finale, anche del pareggio per il miglior piazzamento in regular season. Nei quarti di finale (lunedì 13 luglio) alle cinque formazioni vincenti, faranno compagnia le seconde classificate, ossia Carrarese, Reggio Audace e Bari.

Playoff Serie C: gli accoppianti del primo turno Nazionale

Renate-Novara

Carpi-Alessandria

Monopoli-Ternana

Juventus U23-Padova

Potenza-Triestina