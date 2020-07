Tra martedì e mercoledì si sono disputati i cinque incontri di primo turno di playoff di Serie C che hanno visto addirittura quattro match terminare a reti bianche qualificando al turno successivo le squadre meglio piazzate durante la stagione regolare, ovvero Novara (sull’Albinoleffe), Padova (sulla Sambenedettese), Catanzaro (sul Teramo) e Ternana (sull’Avellino), mentre l’unica formazione che è riuscita a vincere è stata il Catania che ha sconfitto 3-2 la Virtus Francavilla, nonostante lo svantaggio per 0-2.

Ricordiamo che Alessandria, Siena, Feralpisalò e Triestina si erano già qualificate grazie alla rinuncia dei loro avversari (Pro Patria, Arezzo, Modena e Piacenza), mentre il Novara approderà agli ottavi di finale senza giocare la sua gara di secondo turno perchè anche il Pontedera ha rinunciato alla post season. In questo turno ci sarà lo stesso regolamento del precedente e dunque se alla fine dei novanta minuti il risultato dovesse essere di parità ad andare avanti sarà la squadra che giocherà in casa perchè piazzata meglio in classifica.

Di seguito il programma completo del secondo turno che sarà disputato interamente domenica 5 luglio, mentre gli ottavi di finale (fase nazionale) si disputeranno giovedì 9 luglio e vedrà entrare in gioco le terze classificate dei tre gironi: Renate, Carpi e Monopoli,

Playoff Serie C: : il programma completo del 2°turno

Girone A

Pontedera (ritirata)-Novara 0-3 a tavolino

Alessandria-Siena

Girone B

Sudtirol-Triestina

Padova-FeralpiSalò

Girone C

Potenza-Catanzaro

Ternana-Catania