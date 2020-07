Questa sera si sono giocate i match del 2° turno dei playoff di Serie C fase nazionale che ha visto una sola vittoria esterna dove a sorpresa il Novara ha espugnato 2-1 il campo del Carpi, che era alla vigilia una delle favorite per la promozione in Serie B. Le reti dei piemontesi sono state realizzate entrambe nel primo tempo: al 9′ autorete di Subotic e al 35′ Sbraga, inutile al 90′ il gol di Vano.

Ora in semifinale la squadra di Simone Banchieri affronterà la Reggio Audace che al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha pareggiato a reti bianche contro il Potenza, risultato sufficiente per qualificarsi visto la miglior posizione durante la stagione regolare.

L’altra semifinale la disputeranno Bari-Carrarese: i pugliesi, approfittando anche loro della miglior classifica, hanno impattato per 1-1 al San Nicola contro un’indomita Ternana, che dopo lo svantaggio nel primo tempo con rigore di Antenucci, nella ripresa hanno cercato la rimonta che però non è riuscita visto la sola rete messa a segno da Vantaggiato al minuto 73; invece i toscani dopo essersi portati sul 2-0 nel primo tempo contro la Juventus U23, grazie alle reti di Valente al 18′ e Infantino al 43′, nel secondo tempo si sono fatti raggiungere da una doppietta di Vrioni (75′ e 90′) alla fine risultata inutile ai fine del passaggio del turno sempre per via del piazzamento di fine regular season

Playoff Serie C: risultati 2° turno fase nazionale

Reggiana-Potenza 0-0

Carpi-Novara 1-2 9′ aut. Sabotic (C), 35′ Sbraga (N), 90′ Vano (C)

Bari-Ternana 1-1 30′ rig. Antenucci (B), 73′ Vantaggiato (T)

Carrarese-Juventus U23 2-2 18′ Valente (C), 43′ Infantino (C), 75′ e 90′ Vrioni (J)

Semifinali (venerdì 17 luglio)

Reggiana-Novara

Bari-Carrarese