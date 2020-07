UFFICIALE: Kyle Lafferty è il nuovo attaccante della Reggina!

La notizia del giorno di calciomercato arriva da Reggio Calabria, perché il presidente Gallo ha messo a segno un altro colpo da novanta in vista del prossimo campionato di Serie B: il nuovo attaccante della Reggina è Kyle Lafferty, 32 anni, arriva dal Sunderland.

Chi è Kyle Lafferty?

Nordirlandese di Enniskillen, carattere estroverso già conosciuto a Palermo nella stagione 2013/2014 quando al fianco di Dybala e Vazquez portò il Palermo alla promozione in Serie A e Zamparini lo vendette al Norwich perché “è ingestibile, ogni tanto sparisce va a Milano a donne e poi si ripresenta gli allenamenti il lunedì mattina direttamente da lì“. Lo chiamano Dylan Dog per la sua incredibile somiglianza con il personaggio dei fumetti.

Attaccante giramondo, ha collezionato 455 presenze e 108 gol in carriera oltre ad essere la stella della nazionale dell’Irlanda del Nord dove ha segnato 20 gol in 75 partite, la Reggina è la sua dodicesima maglia in carriera dopo quelle di Darlington, Burnley, Rangers (dove ha toccato il punto più alto della sua carriera con 42 gol tra il 2008 e il 2012, oltre al ritorno nel 2018/2019), Sion, Palermo, Rizespor, Norwich, Birmingham, Hearts, Sarpsborg e quest’anno Sunderland.

I dettagli della firma e il mercato reggino

Lafferty ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, grazie al grande lavoro dell’intermediario Silvio Palumbo che ha coordinato l’operazione.

La Reggina si prepara ad essere una vera e propria corazzata del campionato di Serie B grazie agli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty, uniti al talento già presente in rosa di Corazza, Reginaldo, German Denis, Mastour, Bellomo e tanti altri.

Per il mercato in entrata non è finita: in porta si parla del giocatore del Milan Plizzari (quest’anno a Livorno) e lo svincolato Viviano; in difesa si guarda alla Spal dove gioca Felipe oltre al lussemburghese Tim Hall e il difensore ex Torino Buongiorno; in mezzo al campo l’ex centrocampista rossonero Urby Emanuelson e il mediano del Gent Niklas Dorsch; a rinforzare ulteriormente il pacchetto offensivo l’attaccante del Frosinone Matteo Ardemagni.

La Reggina è pronta a piazzare ulteriori colpi, per una stagione di B che sullo Stretto si preannuncia scoppiettante.