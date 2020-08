Serie C possibili gironi: ecco la probabile ipotesi per la stagione 2020-21

Con la retrocessione del Perugia avvenuta venerdì sera nello spareggio playout contro il Pescara, anche se non ufficialmente si sanno finalmente le sessanta squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie C che comincerà domenica 27 settembre.

Ricordiamo che tre squadre non si sono iscritte per vari problemi, ovvero Sicula Leonzio e Siena che saranno sostituite dalle ripescate Giana Erminio e Ravenna (da confermare) e il Campodarsego che era arrivato primo nel girone D della Serie D: al suo posto la seconda classificata, ovvero il Legnago. Per le squadre retrocesse dalla serie cadetta il tempo per iscriversi scadrà lunedì 24 agosto, con il Trapani che dovrà completare i pagamenti della stagione appena conclusa e presentare una fideiussione di 350 mila euro, come garanzia a supporto dell’iscrizione.

Ma come saranno divise le squadre nei tre raggruppamenti? Presumibilmente sarà fatta la scelta con la classica separazione geografica: nord-ovest, nord-est-centro e centro-sud dove in quest’ultima ci sarà la Ternana come la scorsa stagione in un girone molto complicato: basti pensare che ci saranno Bari, Palermo, Catania e Potenza, mentre le altre due squadre umbre, ovvero Perugia e Gubbio nel girone B insieme a Modena, Cesena, Piacenza e Triestina. Il girone A invece sembra quello meno complicato dove saranno inserite le squadre toscane Livorno, Carrarese, Arezzo, Lucchese, Pistoiese e Grosseto e le tre piemontesi: Juventus U23, Alessandria e Pro Vercelli.

Serie C possibili gironi

GIRONE A

Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B

Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Piacenza, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C

Avellino, Bari, Bitonto, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.