Calcio, Serie C: ufficializzati i tre gironi per la stagione 2020-21

Pochi minuti fa si è concluso il Consiglio Federale che oltre a decidere la composizione dei tre gironi per la stagione 2020-21 sono state ufficializzate le due squadre ripescate, ovvero Bisceglie e Foggia che hanno preso il posto di AZ Picerno e Bitonto retrocesse per illecito sportivo, avendo i due club alterato il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale del match disputato il 5 maggio 2019.

Domani a Roma si svolgerà la cerimonia dei calendari che originariamente era in programma il 10 settembre ma poi posticipata per il caso Picerno-Bitonto.

Il campionato che partirà domenica 27 settembre vedrà per il momento gli stadi ancora chiusi al pubblico come le serie maggiori e dunque bisognerà aspettare le eventuale disposizione del Governo.

Di seguito pubblichiamo i tre gironi per questo nuovo campionato, che sulla carta vedrà il raggruppamento meridionale quello più difficile con parecchie squadre che vogliono ambire alla serie cadetta.

Serie C, i tre gironi della stagione 2020-21

GIRONE A

Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza,Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B

Arezzo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago, Mantova, Matelica, Modena, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C

Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Francavilla, Viterbese, X*, Y*.

*(Nell’attesa che Bisceglie e Foggia completino l’iscrizione al campionato, la Lega Pro ha utilizzato i termini “X” e “Y”).