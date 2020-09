Dove vedere Carpi Sambenedettese, streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C?

La Serie C prende ufficialmente il via. Sabato 26 settembre alle ore 15:00 allo stadio Sandro Cabassi di Carpi andrà in scena Carpi Sambenedettese, incontro valido per la prima giornata di Serie C Girone B 2020/21. Una partita che, in linea con l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, accoglierà sugli spalti fino a 1.000 spettatori. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Carpi Sambenedettese in diretta tv e streaming gratis.

Dove vedere Carpi Sambenedettese, presentazione della partita

Il match Carpi Sambenedettese mette a confronto due squadre entrambe eliminate dal primo turno di Coppa Italia. I biancorossi padroni di casa sono usciti per mano del Casarano, formazione di Serie D, e puntano all’esordio in campionato per riscattarsi e dare una gioia ai tifosi. Gli ospiti, eliminati in Coppa dall’Alessandria, avranno a disposizione Maxi Lopez ma non potranno contare su Ruben Botta. Il transfer per il numero 10 sudamericano non è ancora arrivato e mister Montero non dovrà ancora attendere per farlo esordire.

Dove vedere Carpi Sambenedettese, streaming gratis e diretta tv

Per l’incontro Carpi Sambenedettese, che si giocherà allo stadio Sandro Cabassi di Carpi sabato 26 settembre alle ore 15:00, non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro. È invece possibile vedere Carpi Sambenedettese in streaming sul sito Eleven Sports o tramite l’app della piattaforma, scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili. Per seguire il match in diretta streaming su Eleven Sports sarà necessario avere un abbonamento o acquistare la singola partita.