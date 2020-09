Dopo la clamorosa sconfitta rimediata in Coppa Italia contro il Notaresco, il Catania allenato da Raffaele è pronto a debuttare in campionato nella gara casalinga contro la Paganese. Il match Catania-Paganese darà l’opportunità ai tifosi ‘rossoblù’ di osservare i miglioramenti della propria squadra con i dettami tattici del nuovo allenatore.

Catania-Paganese: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Catania-Paganese, valido per la prima giornata di campionato nel Girone C di Lega Pro, si giocherà allo stadio “Massimino” di Catania, con il fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di Sabato 26 Settembre 2020. L’arbitro scelto per Catania-Paganese è il signor Daniele Perenzoni, della sezione A.I.A. di Rovereto. Con il direttore di gara, gli assistenti Antonio Severino e Marco Carrelli, entrambi provenienti da Campobasso e il quarto ufficiale il signor Antonino Costanza (Agrigento).

Dove vedere Catania-Paganese, streaming gratis Serie C e diretta tv in chiaro?

La partita Catania-Paganese, valida per la prima giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Eleven Sports, la compagnia inglese che mette a disposizione dei propri utenti anche un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv, pc e tablet. Non è disponibile per Catania-Paganese né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.