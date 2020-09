Dove vedere Juventus U23 Pro Sesto: streaming e diretta tv, Eleven Sports o Rai Sport?

La scorsa stagione è stata senz’altro positiva per la Juventus U23, squadra di giovani che è stata capace di portarsi a casa la Coppa Italia di Serie C 2019/20 vincendo per 2-1 contro la Ternana. Ora, la compagine allenata da Lamberto Zauli vuole ancora stupire e all’esordio in questa stagione di Serie C Girone A, se la vedrà con la Pro Sesto di Parravicini. Squadra che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Serie D.

Zauli è stato promosso dalla Primavera all’Under23. Squadra che inizialmente doveva essere affidata ad Andrea Pirlo, poi passato a sorpresa alla prima squadra. Il match verrà disputato lunedì 28 settembre alle ore 20.45. In questo articolo vi daremo tutte le informazioni utili su dove vedere Juventus U23-Pro Sesto, streaming e diretta tv.

Dove vedere Juventus U23-Pro Sesto in streaming e diretta tv

Il match di Serie C Girone A, Juventus U23-Pro Sesto, valido per la prima giornata sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre e 227 della piattaforma Sky. Il match sarà trasmesso in streaming anche sul sito ufficiale di Rai Sport, così come sulla piattaforma streaming Eleven Sports. Sarò necessario scaricare l’app della piattaforma per potersi gustare il match direttamente sul proprio dispositivo smartphone, tablet, pc, notebook e playstation.