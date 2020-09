Dove vedere Virtus Francavilla-Bari: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio San Giovanni Paolo II, sarà in programma il match tra Virtus Francavilla-Bari, match valevole per la prima giornata del girone meridionale del campionato di Serie C. Dunque subito un derby pugliese per quest’esordio stagionale delle due squadre con i galletti del neo tecnico Gaetano Auteri che dopo l’amara sconfitta nella finale playoff di due mesi fa contro la Reggiana, avranno come obiettivo la promozione in Serie B che per una piazza come quella di Bari non può mancare ancora. I brindisini del confermato allenatore Bruno Trocini, vorranno confermare il buon campionato scorso che ha visto la qualificazione alla post season con il nono posto.

Un solo precedente in casa Virtus ed è quello risalente alla scorsa stagione quando il 22 settembre 2019 i padroni di casa si imposero per 1-0 grazie alla rete di Mastropietro al 74′ che costò la panchina a Giovanni Cornacchini al quale subentrò Vincenzo Vivarini.

L’arbitro del match sarà Gianpiero Miele della sezione di Nola (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma e Francesco Ciancaglini di Vasto (Chieti), quarto uomo Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Napoli).

Queste le probabili formazioni:

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-1-2): Crispino; Calcagno, Celli, Pambianchi, Nunzella; Giannotti, Franco, Gigliotti, Zenuni; Ekuban, Perez.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Celiento, Perrotta, Sabbione, Corsinelli; Maita, Bianco, D’Orazio; Marras; Antenucci, D’Ursi.

Dove vedere Virtus Francavilla-Bari in tv e streaming

Il match Virtus Francavilla-Bari (calcio d’inizio ore 17.30) con telecronaca a cura di Alfredo Ghionna, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.