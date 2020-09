Serie C, dove vedere Avellino Turris: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Avellino Turris, presentazione del match. Domenica 27 settembre alle ore 17.30 allo stadio ‘Partenio-Lombardi’ l’Avellino di mister Piero Braglia ospiterà la Turris di mister Franco Fabiano, il match è valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Gli irpini la scorsa stagione, terminata in anticipo causa Covid, in 30 giornate di campionato disputate avevano ottenuto 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte) ma in questa stagione la formazione campana punta a fare meglio. Irpini che in settimana hanno superato al primo turno di Coppa Italia il Renate vincendo al ‘Partenio-Lombardi’ per 2-1. La Turris, invece, farà il suo ritorno in Serie C dopo ben 19 anni di assenza e si vorrà far trovare pronta al suo ritorno nei professionisti.

Avellino-Turris sarà diretta dal signor Federico Longo di Paola, coaudiuvato dai signori Paolo Laudato di Taranto e Giuseppe Centrone di Molfetta, mentre il quarto uomo sarà il signor Ermes Fabrizio Cavaliere.

Dove vedere Avellino Turris, diretta TV e streaming

Dove vedere Avellino Turris in TV e streaming. Il match Avellino-Turris, valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questa stagione l’abbonamento mensile avrà un costo di 7,90 €, mentre l’abbonamento annuale costerà 79,99 €.