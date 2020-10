Dove vedere Arezzo-Perugia: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio “Città di Arezzo” è in programma il match Arezzo-Perugia, valido per la seconda giornata del campionato di Serie C girone B. I padroni di casa del tecnico Alessandro Potenza hanno iniziato male la stagione perdendo sul campo della Feralpi Salò per 2-1 e in Coppa Italia sempre in trasferta contro la Cremonese per 4-0; gli umbri di mister Fabio Caserta hanno pareggiato in rimonta al Curi 2-2 contro il Fano e vinto in Coppa con un roboante 4-1 in trasferta contro l’Ascoli.

I precedenti in terra toscana sono complessivamente 29 con i padroni di casa in netto vantaggio con 13 vittorie con le 5 degli ospiti e 11 pareggi, le reti realizzate sono 57 (36-21 il parziale).

L’arbitro della gara sarà Luca Zufferli della sezione AIA di Udine, coadiuvato dagli assistenti Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Lovere (Bergamo), quarto uomo Valerio Maranesi di Ciampino (Roma).

Dove vedere Arezzo-Perugia: streaming gratis e diretta tv

Il match Arezzo-Perugia (ore 20.45) sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 57 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 20.40; sarà possibile seguire la gara anche in streaming gratuito su Rai Play.

Oltre alla diretta in chiaro ci sono altre due opzioni: la prima è Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara (telecronaca di Fabio Frabetti) bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La seconda è rappresentata da Live Now, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale. Per quanto riguarda il calcio il costo della singola partita è di 3,99 euro; ricordiamo che attualmente Live Now trasmetterà quattro match a giornata del campionato di Serie C.