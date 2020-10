DOVE VEDERE AVELLINO CASERTANA IN TV E IN STREAMING – Chi non ha mai perso contro chi non ha mai vinto in questo campionato: sarà questo lo scenario, all’inizio dell’atteso match tra Avellino-Casertana. Il derby campano mette di fronte due compagini ambiziose e, nonostante la squadra in maglia verde sia più avanti, con già 10 punti frutto di tre vittorie e un solo pareggio a fronte dei soli tre punti ottenuti dalla Casertana, sarà comunque una sfida equilibrata, durante la quale gli ospiti saranno pronti a tutto per evitare la sconfitta e rialzare la testa. Sarà dura arrivare in Serie B: ma entrambe ci vorranno provare.

DOVE VEDERE AVELLINO CASERTANA, QUANDO SI GIOCA – Il match tra Avellino e Casertana si disputerà domenica pomeriggio 25 ottobre 2020, alle ore 17.30, allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

DOVE VEDERE AVELLINO CASERTANA, I PRECEDENTI – Il match tra le due compagini campane è un grande classico della Serie C: sono ben 42 i precedenti in questa competizione, 47 quelli totali (due in B, tre in Coppa Italia). Di questi 42 incroci in Serie C, ci sono 12 pareggi e 15 vittorie a testa: bilancio in perfetto equilibrio. Bilancio che mantiene il suo equilibrio anche considerando le sfide in cadetteria e in Coppa Italia: i due pareggi in B e lo score di una vittoria a testa e un pareggio in Coppa portano il computo totale a 16 vittorie avellinesi, 16 vittorie casertane e 15 pareggi. Ultimo incontro? 2-0 per i padroni di casa della Casertana.

DOVE VEDERE AVELLINO CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI – L’Avellino si presenta al derby forte di un quarto posto ottenuto grazie a tre vittorie ed un pareggio. Dunque, squadra che vince non si cambia: Forte in porta, difesa a tre composta da Rizzo, Miceli e Rocchi. Aloi e Ciancio sulle fasce, con l’attuale goleador D’Angelo insieme a Burgio e De Francesco in mezzo al campo. Davanti, Santaniello dovrebbe essere accompagnato da Maniero.

La Casertana, di contro, dovrà rinunciare al suo bomber nonché grande ex Castaldo: al suo posto, dentro Cuppone. Ai suoi lati Matarese e Fedato, tridente del 4-3-3 che vede l’ex Entella Icardi, Izzillo e Bordin a completare il trio di centrocampo. Dietro, ecco il doriano Hadziosmanovic, con Konaté, Carillo e Setola. In porta, spazio a Dekic.

Serie C, dove vedere Avellino Casertana in tv e in streaming live

La sfida Avellino-Casertana, valida per la 7° giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete televisiva ma sarà possibile comunque assistere all’incontro in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali, ma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare direttamente la singola partita.