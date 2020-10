Dove vedere Bari-Catania: streaming gratis e diretta tv Serie C

Questa sera alle ore 21 allo stadio San Nicola si disputerà il match Bari-Catania, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C (girone meridionale). La squadra pugliese del tecnico Gaetano Auteri fin qui è imbattuta dove ha ottenuto undici punti (tre vittorie e due pareggi e una gara in meno), mentre i siciliani (anche loro un match da recuperare) di mister Giuseppe Raffaele, che hanno cominciato la stagione con quattro punti di penalizzazione, sono a sei punti (in realtà dieci) grazie a tre successi, un pareggio e un ko.

In terra barese sono 26 i precedenti tra le due formazioni con i galletti in vantaggio per 10-6 e sei pareggi; l’ultimo incontro si è disputato il 3 marzo 2015 con risultato finale di 1-1 (83′ Rossetti per gli ospiti, 90′ De Luca per i padroni di casa). L’arbitro della gara sarà Marco D’Ascanio, della sezione A.I.A. di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone e Giorgio Rinaldi, entrambi provenienti dalla sezione A.I.A. Roma, quarto uomo Valerio Maranesi di Ciampino (Roma).

Queste le probabili formazioni:

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Perrotta, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

CATANIA (4-3-2-1): Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Albertini, Welbeck, Maldonado; Izco, Emmausso; Sarao.

Dove vedere Bari-Catania: streaming e diretta tv

Il match Bari-Catania (calcio d’inizio ore 21) con telecronaca di Davide Lattanzi, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento. Un’altra soluzione per vedere la gara è tramite la piattaforma in streaming MyCujoo, dove si potrà vedere la Serie C senza costi aggiuntivi, e per farlo basterà inserire le stesse credenziali di Eleven Sports.

La novità importante almeno per questo weekend è che la piattaforma Eleven Sports siccome viene da giornate molto negative in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questo turno di campionato, annunciando che tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.

Infine come tutti i posticipi del lunedì sera, ci sarà anche la diretta in chiaro su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) compresa la diretta gratuita streaming sul sito Rai Play.