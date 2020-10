Dove vedere Bisceglie Cavese: streaming gratis Serie C e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Bisceglie Cavese, presentazione del match. Questo pomeriggio alle ore 15 al ‘Gustavo Ventura’ il Bisceglie di mister Giovanni Bucaro ospiterà la Cavese di mister Giacomo Modica, il match è valido per il recupero della 2.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I neroazzurri sono in 10.a posizione con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) dopo quattro giornate disputate e nel turno precedente non sono scesi in campo in quanto il Trapani è stato escluso dal campionato. I campani, invece, sono ultimi in classifica con 1 punto (1 pareggio e 5 sconfitte) in sei match disputati e sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro la Vibonese.

Bisceglie-Cavese sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, coaudiuvato dai signori Giovanni Dell’Orco di Policoro e Federico Votta di Moliterno. Il quarto uomo sarà il signor Mattia Ubaldi di Roma 1.

Dove vedere Bisceglie Cavese, diretta TV e streaming

Dove vedere Bisceglie Cavese in TV e streaming. Il match Bisceglie Cavese, valido per il recupero della 2.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però per questo match e finchè non verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.