Dove vedere Bisceglie-Palermo: streaming e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Gustavo Ventura si disputerà il match Bisceglie-Palermo, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C del girone meridionale. I padroni di casa del tecnico Giovanni Bucaro vengono dal bel successo sul campo del Foggia per 3-1 nel recupero della prima giornata disputatosi mercoledì scorso, mentre gli ospiti di mister Roberto Boscaglia una settimana fa hanno perso in casa contro l’Avellino per 2-0. In classifica pugliesi a tre punti (due gare in meno), mentre i rosanero sono a uno (un match da recuperare).

L’arbitro dell’incontro sarà Marco Ricci della sezione AIA di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti di Maniago (Pordenone) e Giorgio Lazzaroni di Udine, quarto uomo ufficiale Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Napoli). Nel prossimo turno in programma mercoledì 21 (ore 15), il Bisceglie sarà impegnato in trasferta contro la Viterbese, mentre il Palermo in casa contro il Turris.

Queste le probabili formazioni:

BISCEGLIE (4-3-3): Spurio; Di Marino, Priola, Vona, Giron; Maimone, Cittadino, Zagaria; Padulano, Rocco, Mansour.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello; Almici, Luperini, Odjer, Broh, Valente; Rauti, Saraniti.

Dove vedere Bisceglie-Palermo: streaming

Il match Bisceglie-Palermo (calcio d’inizio ore 15) con telecronaca di Vincenzo Murgolo, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Altra opzione è rappresentata da Live Now, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale (https://www.live-now.com). Per quanto riguarda il calcio, il costo della singola partita è di 3,99 euro; ricordiamo che attualmente Live Now trasmette dieci match a giornata del campionato di Serie C.

Il match potrebbe anche essere disponibile in diretta gratuita sulla pagina Facebook di Eleven Sports, visto alcuni problemi avuti da Eleven Sport negli scorsi turni di campionato e dunque sarebbe opportuno consultare l’applicazione social poco prima del fischio d’inizio.

Infine una novità importante è che da questo weekend attraverso la piattaforma in streaming MyCujoo si potrà vedere la Serie C senza costi aggiuntivi, e per farlo basterà inserire le stesse credenziali di Eleven Sports.