Dopo la sconfitta rimediata al debutto per 2-1 in casa del Potenza, il Catanzaro vuole trovare la prima vittoria stagionale e si prepara ad affrontare il Trapani nella seconda giornata del girone C di Serie C. Il match Catanzaro-Trapani però potrebbe non giocarsi in quanto la società siciliana sta vivendo una gravissima crisi e ha saltato già le prime due partite ufficiali stagionali (perdendole a tavolino per 3-0, ndr.). In caso di eventuale rinuncia a scendere in campo contro il Catanzaro, il Trapani, secondo quanto riportato sul regolamento della Lega Pro, rischierebbe l’esclusione definitiva dal campionato di Serie C. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su dove vedere Catanzaro-Trapani, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Dove vedere Catanzaro-Trapani, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Trapani, valido per la seconda giornata del campionato di Serie C, si giocherà allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, con il fischio d’inizio fissato per le ore 17.30 di Domenica 4 Ottobre 2020. La partita Catanzaro-Trapani verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, che mette a disposizione dei suoi utenti anche un’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Non è disponibile per Catanzaro-Trapani alcuno streaming gratis e la diretta tv in chiaro.