Dove vedere Cavese-Bari: streaming e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Comunale Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, si disputerà il match Cavese-Bari valevole per la terza giornata del campionato di Serie C girone C con i padroni di casa del tecnico Salvatore Campilongo che ha disputato una sola partita nel turno d’esordio in casa contro la Vibonese, persa per 1-0, mentre deve recuperare l’impegno in trasferta con il Bisceglie che si giocherà il 28 ottobre; gli ospiti di mister Gaetano Auteri dopo la vittoria nel primo turno sul campo della Virtus Francavilla per 3-2, domenica scorsa non è andato oltre il pareggio in casa contro il Teramo.

Sono tre i precedenti in terra campana con un bilancio di due pareggi e una vittoria per la Cavese, nella scorsa stagione questo match è stato disputato il 23 febbraio (1-1 il finale); l’arbitro della gara sarà Andrea Colombo della sezione AIA di Como, coadiuvare dagli assistenti Alberto Zampese e Andrea Torresan ambedue di Bassano del Grappa, mentre il quarto uomo sarà Luca Angelucci di Foligno (Perugia).

Queste le probabili formazioni:

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Lulli, Esposito, Favasuli; Forte, Oviszach, Nunziante.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Di Cesare, Sabbione; Ciofani, Maita, Bianco, Corsinelli; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Dove vedere Cavese-Bari: streaming e diretta tv

Il match Cavese-Bari (calcio d’inizio ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Per questo turno infrasettimanale c’è anche la possibilità di vedere la gara tra campani e pugliesi in maniera gratuita e per farlo basterà anche in questo caso registrarsi sul sito www.elevensports.it e una volta fatto il login con le credenziali personali, bisognerà andare sul sito www.elevensports.it/redeem/ e riscattare il codice: per farlo occorrerà inserire il nome della squadra che si vuole vedere, seguito dal numero 11 (esempio: Cavese11, Bari 11 ecc.).