Dove vedere Foggia-Bisceglie streaming e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Pino Zaccheria, si disputerà il match Foggia-Bisceglie, recupero della prima giornata del campionato di Serie C (girone meridionale); ricordiamo che queste le due formazioni pugliesi hanno cominciato la loro stagione solo domenica scorsa in quanto ripescate al posto di Bitonto e AZ Picerno retrocesse per illecito sportivo.

Nel primo match stagionale i padroni di casa del neo allenatore Marco Marchionni ha sconfitto in casa il Potenza per 2-0 con reti di Germinio e Dell’Agnello, mentre gli ospiti di mister Giovanni Bucaro hanno a domicilio contro la Turris per 1-0. L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni in terza serie risale addirittura alla stagione 1961-62 quando i satanelli ebbero la meglio per 3-1, successo che permise ai rossoneri di scavalcare il Lecce in classifica portandosi al primo posto che valse, a fine campionato, la promozione in Serie B.

L’arbitro del match sarà Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Orazio Luca Donato di Milano e Alessandro Maninetti di Lovere (Bergamo), quarto uomo Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Avellino).

Nel prossimo turno in programma domenica prossima il Foggia sarà impegnato sul campo del Catanzaro, mentre il Bisceglie in casa contro il Palermo.

Queste le probabili formazioni:

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Vitale, Salvi, Gentile, Di Masi; Curcio, D’Andrea.

BISCEGLIE (4-3-3): Spurio; Pelliccia, Priola, Vona, Laraspata; Maimone, Cittadino, Cigliano; Padulano, Mansour, Vitale.

Dove vedere Foggia-Bisceglie streaming e diretta tv

Il match Foggia-Bisceglie (calcio d’inizio ore 15) con telecronaca di Antonio Di Donna, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.