DOVE VEDERE FOGGIA POTENZA IN STREAMING E IN TV – Il campionato di Serie C, per qualcuno, è già abbondantemente iniziato: Bari, Catanzaro, Ternana e Catania, ad esempio, hanno già disputato tre partite, con i baresi già in testa a 7 punti, in solitaria. C’è, poi, un gruppo di squadre ferme a due partite disputate: tra queste, c’è anche il Potenza che affronterà il Foggia al Pino Zaccheria nella giornata di domenica 11 ottobre. I foggiani, poi, sono in una situazione ancor più paradossale: insieme al Bisceglie infatti è l’unica società a non aver ancora disputato una partita in questo campionato. Si comincia, però, anche se tra mille difficoltà: dopo il rientro in Serie C, il Foggia non vuole tornare giù.

DOVE VEDERE FOGGIA POTENZA – Il Foggia, in tutto questo caos legato anche al Covid, non trova pace. Tornato in Serie C grazie all’esclusione del Bitonto (dopo che era finito in Serie D in seguito al fallimento), adesso si sta verificando anche un incredibile caos anche sulla panchina pugliese: ancora prima di cominciare il campionato, si è già consumato l’addio con Eziolino Capuano. Poi, l’arrivo di Maiuri: è notizia di poche ore fa, però, che si sta avvicinando l’addio anche con il neo tecnico, il quale per una serie di divergenze legate al mercato sembra voler già lasciare la squadra. Mercato che, però, ha portato alcuni giocatori importanti come Kalombo, Dell’Agnello e l’ex Catania Alessio Curcio.

Il Potenza, nel frattempo, è attualmente imbattuto. Nelle due partite giocate, la squadra di Somma si è comportata discretamente, trovando la vittoria contro il Catanzaro e pareggiando, poi, in casa contro una Casertana ricca di talenti e di “vecchi volponi” (su tutti Gigi Castaldo). La società lucana si sta dimostrando in forma, e vorrà battere il Foggia per mantenere alto il morale e continuare a macinare punti per puntare ai playoff: con i gol di Salvemini e la freschezza di alcuni talenti interessanti (Di Livio, Nigro, Pinto, Volpe) si può sognare.

Foggia-Potenza sarà trasmessa solo in diretta streaming. Per vederla sarà però necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eleven Sports, la tv online dedicata al mondo dello sport e che anche quest’anno si è aggiudicata i diritti di trasmissione della erie C (ex Lega Pro). La visione di Foggia-Potenza e delle successive partite della squadra pugliese e di quella lucana sarnno dunque disponibili attraverso due tipi di abbonamento: mensile (4,99 euro) e stagionale (49,99 euro).