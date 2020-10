Dove vedere Mantova Carpi diretta tv e streaming Serie C

Domenica 4 ottobre 2020 alle ore 17:30 allo Stadio Danilo Martelli di Mantova andrà in scena Mantova Carpi, incontro valido per la 2^ giornata di Serie C Girone B 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere in tv e streaming Mantova Carpi.

Dove vedere Mantova Carpi, presentazione della partita

Il match Mantova Carpi metterà a confronto due squadre storiche della Serie C, in piena salute. I padroni di casa, infatti, arrivano alla sfida dopo l’ottima vittoria a Fermo per 0-1 che ha consentito loro di conquistare i primi 3 punti della stagione. Anche gli ospiti hanno esordito in campionato con un successo battendo in casa per 2-0 la Sambenedettese. La vincente del match Mantova Carpi potrà restare in vetta alla classifica, a punteggio pieno.

Dove vedere Mantova Carpi, streaming e diretta tv in chiaro?

L’incontro Mantova Carpi si giocherà allo stadio Danilo Martelli di Mantova, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 17:30. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in streaming gratis. È invece possibile vedere Mantova Carpi in streaming sul sito Eleven Sports o tramite l’app della piattaforma, scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili. Per seguire il match in diretta streaming su Eleven Sports sarà necessario avere un abbonamento o acquistare la singola partita. In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).