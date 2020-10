Dove vedere Monopoli-Bari: streaming e diretta tv Serie C

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Simone Veneziani (aperto per il 15% della capienza) si disputerà il match Monopoli-Bari, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C (girone C). Entrambe le squadre hanno giocato quattro match e in classifica i padroni di casa del tecnico Giuseppe Scienza, si trovano con quattro punti all’undicesimo posto, mentre gli ospiti di mister Gaetano Autieri sono in vetta con dieci punti insieme al Teramo.

Nell’ultimo turno i galletti hanno osservato un turno di riposo visto che il match con il Trapani non si è disputato visto il fallimento del club siciliano, invece i biancoverdi hanno ottenuto un punto sul campo della Turris (1-1 il risultato finale).

Sarà un derby pugliese molto sentito visto che le due città distano solo 45 km, anche se nella loro storia si sono incontrate solamente la scorsa stagione quando si registrarono due pareggi: 1-1 all’andata al San Nicola e 2-2 al ritorno al Veneziani. L’arbitro del match sarà Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti, quarto uomo Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Salerno).

Dove vedere Monopoli-Bari: streaming e diretta tv

Il match Monopoli-Bari (calcio d’inizio ore 20.45) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Altra opzione è rappresentata da Live Now, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale (https://www.live-now.com). Per quanto riguarda il calcio, il costo della singola partita è di 3,99 euro; ricordiamo che attualmente Live Now trasmette dieci match a giornata del campionato di Serie C.