Dove vedere Sambenedettese Modena: streaming gratis Serie C e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Sambenedettese Modena, presentazione del match. Questo pomeriggio alle ore 15 al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto i padroni di casa della Sambenedettese di mister Paolo Montero ospiteranno il Modena di mister Michele Mignani, il match è valido per la 7.a giornata del girone B del campionato di Serie C.

La Sambenedettese è quarta in classifica in compagnia dell’Imolese con 11 punti (3 bittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta) ed è reduce dall’ 1-1 in trasferta proprio contro l’Imolese. I canarini, invece, sono quinti con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) a -1 proprio dalla squadra di Montero e sono reduci dallo scialbo 0-0 casalingo contro la Feralpisalò.

Sambenedettese-Modena sarà diretta dal signor Mattia Caldera di Como, coaudiuvato dai signori Dario Galderi di Livorno e Francesco Santi di Prato. Il quarto uomo sarà il signor Andrea Ancora di Roma 1.

Le probabili formazioni di Sambenedettese-Modena

Sambenedettese (4-3-1-2): Nobile; Scrugli , D’Ambrosio, Di Pasquale, Enrici; Shaka Mawuli, Angiulli, D’Angelo; Botta; Nocciolini , Maxi Lopez. All: Montero.

Modena (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Ingegneri, Zaro, Varutti; Davì, Gerli, Castiglia; Sodinha; Scappini, Spagnoli. All: Mignani.



Dove vedere Sambenedettese Modena, diretta TV e streaming

Dove vedere Sambenedettese Modena in TV e streaming. Il match Sambenedettese Modena, valido per la 7.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Però per questo match e finchè non verranno risolti i problemi sulla piattaforma di Eleven Sports, il match sarà visibile gratuitamente sul sito di Eleven Sports accedendo attraverso le proprie credenziali e sarà possibile guardare il match anche sulla pagina Facebook e sul canale You Tube di Eleven Sports.