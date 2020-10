Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Libero Liberati di Terni, è in programma il match Ternana-Foggia, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C (girone meridionale). La squadra umbra di mister Cristiano Lucarelli sono ancora imbattuti e guidano la classifica con dodici punti, frutto di tre vittorie e tre pareggi; i pugliesi del tecnico Marco Marchionni invece si trovano in quindicesima posizione con tre punti conquistati in quattro partite (due gare da recuperare) con una striscia negativa aperta di tre ko.

Sono ventidue i precedenti a Terni, con i padroni di casa in vantaggio per 9-5 e otto pareggi; l’ultimo incrocio tra le due formazioni c’è stato nella stagione 2017-18 in Serie B, con risultato finale di 2-2. L’arbitro dell’incontro sarà Andrea Colombo della sezione AIA di Como, coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan e Alberto Zampese (entrambi di Bassano del Grappa), mentre quarto uomo Marco Emmanuele di Pisa.

Queste le probabili formazioni:

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Mammarella; Palumbo, Darmian; Partipilo, Falletti, Torromino; Raicevic.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Anelli, Gavazzi; Kalombo, Garofalo, Gentile, Raggio Garibaldi, Di Masi; Curcio, D’Andrea.

Dove vedere Ternana-Foggia: streaming e diretta tv

Il match Ternana-Foggia (calcio d’inizio ore 17.30) con telecronaca di Luca Fiorino, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Un’altra soluzione per vedere la gara è tramite la piattaforma in streaming MyCujoo, dove si potrà vedere la Serie C senza costi aggiuntivi, e per farlo basterà inserire le stesse credenziali di Eleven Sports.

La novità importante almeno per questo weekend è che la piattaforma Eleven Sports siccome viene da giornate molto negative in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questo turno di campionato, annunciando che tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.