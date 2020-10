Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia rimediata nella sfida contro il Renate (persa per 2-1, ndr.), l’Avellino è pronto a debuttare nel girone C di Serie C contro la Viterbese. Viterbese-Avellino si prospetta un match molto interessante e aperto tra due compagini che sono alla ricerca dei primi ‘tre punti’ stagionali. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Viterbese-Avellino, match valido per la seconda giornata del girone C di Lega Pro.

Dove vedere Viterbese-Avellino, streaming gratis Serie C e diretta tv in chiaro?

La partita Viterbese-Avellino, valida per il secondo turno del campionato di Serie C, si giocherà allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20.45 di Sabato 3 Ottobre 2020. L’arbitro designato per la partita è il signor Federico Fontani della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell’Olio della sezione di Molfetta e Davide Meocci della sezione di Siena.

Il match Viterbese-Avellino verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva da Eleven Sports, che mette a disposizione di tutti gli utenti che usufruiscono del servizio, un’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone, smart tv e tablet. Per questa partita inoltre non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.