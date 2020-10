Eleven Sports, quando la protesta porta i suoi frutti: risarcimento e gare gratuite per gli abbonati

I disservizi da parte della piattaforma streaming Eleven Sports, la quale detiene i diritti della Serie C, hanno fatto letteralmente infuriare gli abbonati. Infatti, i vari appassionati di calcio hanno trovato difficoltà nel vedere i match che la piattaforma sta proponendo in questa stagione 2020/21, minacciando – giustamente – disdette in caso di problemi prolungati. Per far fronte a tali proteste, Eleven Sports ha ritenuto opportuno trasmettere gratis le gare del mese di novembre sui propri canali ufficiali, risarcendo i propri abbonati per un mese o coloro che avevano attivato l’abbonamento alla piattaforma. Sotto vi riportiamo il comunicato ufficiale diramato da Eleven Sports:

“Per consentirti di assistere con tranquillità alle partite della tua squadra, trasmetteremo gratuitamente nel mese di novembre tutti i match del campionato di Serie C sul nostro canale YouTube, oltre che su www.elevensports.it. Abbiamo attivato questo doppio canale di distribuzione già per le partite dello scorso fine settimana e possiamo confermarti che, nonostante gli attacchi ricevuti, i flussi di YouTube sono stati in grado di offrire ai tifosi la visione delle partite senza interruzioni. In aggiunta, nel corso di ogni giornata, continueremo a trasmettere una selezione di incontri anche sulla nostra pagina Facebook e su LIVENow.In qualità di nostro abbonato, per compensarti dei disservizi subiti abbiamo deciso di rimborsarti la somma di € 5,55, l’equivalente di un mese del tuo abbonamento stagionale da €49,99, in modo che anche tu possa seguire gratuitamente le partite nel prossimo mese. Riceverai l’accredito della cifra direttamente sulla carta di credito con cui hai acquistato l’abbonamento a Eleven. È un piccolo segnale per dirti quanto teniamo ai nostri abbonati.

Contiamo di fornirti notizie positive circa una soluzione definitiva nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, ci auguriamo tu possa gioire per la tua squadra del cuore.

Il team di ELEVEN”.