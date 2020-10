Il Carpi ha stravinto la sua giornata di campionato, battendo l’Arezzo per 4-1. La squadra di Pochesci è tornata alla vittoria dopo il pareggio contro l’AJ Fano e la sconfitta in casa dell’Imolese. Grazie alla vittoria di oggi, la squadra emiliana si porta a 10 punti in classifica (insieme a Imolese, Matelica e Sambenedettese) a -1 dal Sudtirol capolista.

Nel postpartita, l’allenatore Sandro Pochesci ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha voluto elogiare i suoi giocatori, tra cui Andrea Ghion, centrocampista classe 2000 arrivato a Carpi in prestito dal Sassuolo.

Ecco le sue parole.

Pochesci: “È uno spettacolo veder giocare Ghion”

“È tutto merito dei ragazzi. Mi fanno un po’ sgolare perché hanno i colpi ma devono sempre prendere uno schiaffo. Dobbiamo partire un po’ più concentrati. C’è stata un una mancanza di tutta la squadra sulle preventive, poi siamo stati bravi a riprenderla, ci siamo mossi bene e abbiamo giocato un buon calcio. Abbiamo certi giocatori che non capiscano come facciano a giocare in certe categorie. Uno su tutti Ghion. È uno spettacolo vederlo. Come si fa a non far giocare un calciatore del genere non dico in A, ma in Serie B poche squadre hanno un giocatore così. Ha molta più qualità di Tonali.”