Serie C, dove vedere Avellino Juve Stabia streaming gratis e diretta tv

Serie C, ecco dove vedere Avellino Juve Stabia in streaming gratis e diretta tv.

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi va in scena il match Avellino – Juve Stabia, gara valida per la quinta giornata del girone C di Serie C. Il derby campano tra Avellino e Juve Stabia è molto sentito dalle due tifoserie ma purtroppo quest’anno non si potrà assistere allo spettacolo che regala il pubblico.

L’Avellino ha disputato solo due partite in questo campionato e sono arrivate due vittorie molto importanti, entrambe in trasferta, contro Viterbese e Palermo. Le due vittorie portano l’Avellino a 6 punti in classifica.

Anche la Juve Stabia ha conquistato 6 punti in questo campionato ma in quattro partite: le Vespe sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Virtus Francavilla, dopo aver perso 1-0 a Catania.

L’ultima volta che Avellino e Juve Stabia si sono sfidate era in Serie B, stagione 2013/2014: al Partenio l’Avellino vinse 2-1, mentre a Castellammare la partita finì in pareggio per 2-2 con la doppietta per la Juve Stabia dell’ex allenatore delle Vespe, Fabio Caserta

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Valerio Maranesi della sezione AIA di Ciampino.

Dove vedere Avellino Juve Stabia tv

Il posticipo di Serie C tra Avellino e Juve Stabia sarà trasmesso in diretta tv sulla Rai. Il canale dedicato al match sarà Rai Sport (canale 57 digitale terrestre) e nella versione in alta definizione su Rai Sport+ HD (canale 58 digitale terrestre).

Dove vedere Avellino Juve Stabia streaming

Il match Avellino – Juve Stabia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutte le partite di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la sfida tra Avellino e Juve Stabia bisogna collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi o accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili (7,90€ abbonamento mensile oppure 69,99€ abbonamento stagionale). Inoltre è possibile scaricare l’app ufficiale tramite smart tv (e seguire il match sulla vostra televisione), smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Oltre a Eleven Sports, la partita può essere seguita in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma web della Rai, collegandosi direttamente al sito web o scaricando la relativa applicazione su tutti i dispositivi mobili.