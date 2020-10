Serie C, dove vedere Catanzaro Foggia streaming e diretta tv

Serie C, dove vedere Catanzaro Foggia in streaming e diretta tv.

Allo Stadio Nicola Ceravolo va in scena il match Catanzaro – Foggia, gara valida per la quinta giornata del girone C della Serie C.

Né Catanzaro, né Foggia hanno disputato tutte le prime quattro giornate: mentre il Catanzaro ha giocato tre partite, il Foggia ne ha disputate addirittura solamente due. Il Catanzaro è reduce da tre risultati utili consecutivi tra Serie C e Coppa Italia: dopo aver vinto contro la Paganese, la squadra calabrese ha eliminato il Chievo dalla Coppa Italia. In campionato, invece, è arrivato un pareggio a reti bianche contro la Vibonese nell’ultima giornata e il club è fermo a 4 punti in classifica. Il Foggia invece, come già detto in precedenza, ha disputato solamente le due giornate di campionato: dopo la vittoria per 2-0 contro il Potenza, è arrivata la sconfitta in casa contro il Bisceglie che lascia il Foggia fermo a 3 punti in classifica.

Negli ultimi anni, il Foggia ha quasi sempre avuto la meglio sul Catanzaro: la squadra pugliese ha vinto le ultime tre sfide contro il Catanzaro, di cui due proprio in Calabria. Il Catanzaro non vince contro il Foggia da cinque gare, l’ultima vittoria risale al 2015: 3-0 in favore del Catanzaro nella 29° giornata di Serie C.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:30 e l’arbitro della gara sarà Gianpiero Miele.

Dove vedere Catanzaro Foggia streaming e diretta tv

Il match di Serie C, Catanzaro – Foggia, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti di tutte le partite di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la sfida tra Catanzaro e Foggia bisogna collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi o accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili (7,90€ abbonamento mensile oppure 69,99€ abbonamento stagionale). Inoltre è possibile scaricare l’app ufficiale tramite smart tv (e seguire il match sulla vostra televisione), smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.