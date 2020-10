Serie C, dove vedere Foggia-Avellino: streaming e diretta tv, oggi 22 ottobre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Pino Zaccheria (aperto a mille spettatori), sarà in programma il match Foggia-Avellino, posticipo della sesta giornata del girone meridionale del campionato di Serie C. In realtà entrambe le squadre hanno giocato solamente tre partite: gli ospiti guidati dal tecnico Piero Braglia hanno conquistato sette punti, mentre i padroni di casa di mister Marco Marchionni solamente tre.

Sono quindici i precedenti in terra pugliese con i satanelli avanti per 8-5 e due pareggi, l’ultimo incontro risale alla stagione 2006-07 con il Foggia vittorioso per 1-0 nell’andata finale dei playoff (ritorno 3-0 per i lupi). L’arbitro della gara sarà l’arbitro Paolo Bitonti della sezione A.I.A. di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e Roberto Fraggetta di Catania, quarto uomo Eduart Pashuku di Albano Laziale (Roma).

Di seguito le parole dei due allenatori:

Marchionni: “Abbiamo studiato con attenzione l’Avellino, è una squadra forte in un buon periodo di forma. Noi dobbiamo fare una grande partita domani sera, scendendo in campo con la voglia giusta per tornare a stupire, dimostrando di essere in grado di giocarcela con tutti, rendendo difficile ogni match come accaduto nel secondo tempo di Catanzaro, dal quale dobbiamo ripartire nonostante il risultato negativo finale“.

Auteri:

Queste le probabili formazioni:

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Germinio, M. Lucarelli, F. Gentile; Kalombo, Curcio, Garofalo, Raggio Garibaldi, Mbaba; D’Andrea, Dell’Agnello.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, D’Angelo, De Francesco, Tito; Fella, Maniero.

Dove vedere Foggia-Avellino: streaming e diretta tv

Il match Foggia-Avellino (calcio d’inizio ore 20.45) con telecronaca di Antonio Di Donna, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Una novità importante è che dallo scorso weekend di campionato, attraverso la piattaforma in streaming MyCujoo, si potrà vedere la Serie C senza costi aggiuntivi, e per farlo basterà inserire le stesse credenziali di Eleven Sports.

Altra opzione è rappresentata da Live Now, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale (https://www.live-now.com). Per quanto riguarda il calcio, il costo della singola partita è di 3,99 euro; ricordiamo che attualmente Live Now trasmette dieci match a giornata del campionato di Serie C.