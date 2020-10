Serie C, dove vedere Juve Stabia Cavese: streaming e diretta TV

Dove vedere Juve Stabia Cavese, presentazione del match. Alle ore 20.45 di questa sera allo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellamare di Stabia la Juve Stabia di mister Pasquale Padalino ospiterà la Cavese di mister Michele Facciolo nel derby tutto campano, il match è valido per la 6.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Le ‘vespe’ occupano la 7.a posizione in classifica con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno per 0-0 rimediato al ‘Partenio-Lombardi’ contro l’Avellino nell’altro derby campano. Gli ospiti, invece, occupano l’ultima posizione con 1 punto (1 pareggio e 3 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Viterbese.

Juve Stabia-Cavese sarà diretta dal signor Francesco Cosso di Reggio Calabria, coaudiuvato dai signori Antonio Lalomia di Agrigento e Vincenzo Madonia di Palermo. Il quarto uomo sarà il signor Mario Vigile di Cosenza.

Dove vedere Juve Stabia Cavese, diretta TV e streaming

Dove vedere Juve Stabia Cavese in TV e streaming. Il match Juve Stabia Cavese, valido per la 6.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Questa stagione l’abbonamento mensile avrà un costo di 7,90 €, mentre l’abbonamento annuale costerà 69,99 €.