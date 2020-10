Serie C, dove vedere Palermo Avellino: streaming e diretta TV

Dove vedere Palermo Avellino, presentazione del match. Alle ore 15 di domenica 11 ottobre allo stadio ‘Renzo Barbera’ il Palermo di mister Roberto Boscaglia ospiterà l’Avellino di mister Piero Braglia, il match è valido per la 4.a giornata del girone C del campionato di Serie C. I rosanero hann 1 punto in classifica dopo solo 2 giornate disputate, infatti i siciliani dovranno recuperare il match contro il Potenza rinviato causa Covid. Il Palermo è reduce dal pareggio esterno per 0-0 contro la Ternana. Gli irpini, invece, hanno disputato solo una gara in questo campionato in quanto il match della 1.a giornata contro la Turris è stato sospeso per maltempo, inoltre gli irpini dovranno recuperare il match contro il Foggia che si giocherà il prossimo 22 ottobre. Avellino che ha 3 punti in classifica grazie al successo esterno ottenuto contro la Viterbese di sabato scorso.

Palermo Avellino sarà diretta dal signori Matteo Marcenaro di Genova, coaudiuvato dai signori Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto uomo sarà il signor Antonino Costanza di Agrigento.

Dove vedere Palermo Avellino, diretta TV e streaming

Dove vedere Palermo Avellino in TV e streaming. Il match Palermo Avellino, valido per la 4.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. Questa stagione l’abbonamento mensile avrà un costo di 7,90 €, mentre l’abbonamento annuale costerà 69,99 €.