Serie C, dove vedere Palermo-Turris: streaming e diretta tv, oggi 21 ottobre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera, è in programma il match tra Palermo-Turris, valevole per la sesta giornata del girone meridionale del campionato di Serie C. Quello odierno a sorpresa sarà un testa coda visto che la formazione siciliana di mister Roberto Boscaglia si trova all’ultimo posto con un solo punto, mentre quella campana del tecnico Raffaele Fabiano è al primo con dieci punti insieme a Teramo e Bari. Nell’ultimo turno disputato domenica scorsa i padroni di casa sono usciti sconfitti per 2-1 dal campo del Bisceglie, mentre gli ospiti ha pareggiato 1-1 contro il Monopoli a Torre del Greco.

L’arbitro della gara sarà Simone Galipo’ della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Davide Meocci e Costin Del Santo Spataru di Siena. Quarto uomo Daniele Rutella di Enna.

L’ultimo match tra le due squadre fu quello famoso del 1997 (16 novembre) terminato a reti bianche ma dove il Palermo sbagliò con Scarafoni un calcio di rigore al minuto 97, parato dall’improvvisato portiere ospite Tarantino (168 cm di altezza) che fu mandato in porta per l’espulsione di Visconti nell’ultima azione di gioco.

Queste le probabili formazioni:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Lancini, Crivello, Corrado; Odjer, Luperini; Kanoute, Rauti, Valente; Lucca.

TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Esempio, Rainone, Di Nunzio, Loreto; Fabiano, Signorelli, Franco; Romano; Giannone, Persano.

Dove vedere Palermo-Turris: streaming e diretta tv

Il match Palermo-Turris (calcio d’inizio ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it , registrarsi gratuitamente e accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Altra opzione è rappresentata da Live Now, piattaforma dove si può assistere alla visione dei programmi senza fare un abbonamento, ma acquistando il singolo evento dopo aver effettuato una regolare registrazione al portale (https://www.live-now.com). Per quanto riguarda il calcio, il costo della singola partita è di 3,99 euro; ricordiamo che attualmente Live Now trasmette dieci match a giornata del campionato di Serie C.