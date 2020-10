Serie C, dove vedere Perugia Cesena streaming e diretta tv

Serie C, ecco dove vedere Perugia Cesena in streaming e diretta tv.

Allo Stadio Renato Curi va in scena il match Perugia – Cesena, gara valida per la terza giornata del Girone B di Serie C. Il Perugia si trova a 4 punti in classifica dopo due giornate ed è reduce da due vittorie importanti in trasferta contro Ascoli in Coppa Italia e Arezzo in campionato. Il Cesena, invece, dopo il pareggio per 1-1 in casa della Virtus Verona alla prima giornata, ha perso contro la Triestina nell’ultimo turno di Serie C.

Perugia e Cesena si sono sfidate per sette volte in Serie C in Umbria: il Cesena non ha mai trovato la vittoria in casa del Perugia nel campionato di Serie C. Ma il Perugia non vince da quindici anni contro il club romagnolo: negli ultimi sei precedenti, sono arrivati quattro pareggi e due vittorie del Cesena.

Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 20:45 e l’arbitro della gara sarà Daniele Perenzoni di Rovereto.

Dove vedere Perugia Cesena streaming e diretta tv

La sfida tra Perugia e Cesena sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, piattaforma streaming che detiene i diritti di tutte le partite di Serie C. Per seguire la partita bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi o accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili (7,90€ abbonamento mensile oppure 69,99€ abbonamento stagionale). Inoltre è possibile scaricare l’app ufficiale tramite smart tv (e seguire il match sulla vostra televisione), smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.