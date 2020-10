Serie C, dove vedere Ternana Potenza: streaming e diretta TV

Dove vedere Ternana Potenza, presentazione del match. Alle ore 15 di sabato 17 ottobre allo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni la Ternana di mister Cristiano Lucarelli ospiterà il Potenza di mister Mario Somma, il match è valido per la 5.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Gli umbri sono quarti in classifica con 6 punti (1 vittoria e 3 pareggi) e sono reduci dal pirotecnico 3-3 rimediato a Caserta contro i padroni di casa della Casertana. I lucani, invece, sono ottavi con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) ma il Potenza deve recuperare il match della 2.a giornata contro il Palermo, rinviato causa Covid. Lucani reduci dalla sconfitta dello stadio ‘Zaccheria’ di Foggia, match terminato 2-0 in favore dei ‘satanelli’.

Ternana-Potenza sarà diretta dal signor Luca Zufferli di Udine, coaudiuvato dai signori Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Roberto Terenzio di Cosenza. Il quarto uomo sarà il signor Paolo Bitonti di Bologna.

Dove vedere Ternana Potenza, diretta TV e streaming

Dove vedere Ternana Potenza in TV e streaming. Il match Ternana Potenza, valido per la 5.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Questa stagione l’abbonamento mensile avrà un costo di 7,90 €, mentre l’abbonamento annuale costerà 69,99 €.