Serie C, dove vedere Virtus Francavilla Potenza: streaming e diretta TV

Dove vedere Virtus Francavilla Potenza, presentazione del match. Alle ore 20.45 di sabato 24 ottobre al ‘Giovanni Paolo II’ di Francavilla Fontana la Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini ospiterà il Potenza di mister Mario Somma, il match è valido per la 7.a giornata del girone C del campionato di Serie C.

I brindisini occupano la 17.a posizione in classifica con solo 2 punti (2 vittorie e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio a ‘reti bianche’ nel match di Pagani contro la Paganese. I lucani, invece, sono in 13.a posizione con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Teramo. La squadra di Somma, però, deve recuperare la partita rinviata contro il Palermo e dunque ha una partita in meno rispetto alla Virtus Francavilla.

Virtus Francavilla-Potenza sarà diretta dal signor Marco Ricci di Firenze, coaudiuvato dai signori Giorgio Lazzaroni di Udine e Thomas Miniutti di Maniago. Il quarto uomo sarà il signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Dove vedere Virtus Francavilla Potenza, diretta TV e streaming

Dove vedere Virtus Francavilla Potenza in TV e streaming. Il match Virtus Francavilla Potenza, valido per la 7.a giornata del girone C del campionato di Serie C non verrà trasmesso in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.