Serie C, Palermo, brutte notizie: positivi Boscaglia e nove calciatori

Brutte notizie in casa Palermo. Il responso degli ultimi tamponi dichiara ben 9 calciatori positivi, ai quali si aggiunge pure l’allenatore dei rosanero, Roberto Boscaglia. Ecco un estratto del comunicato diramato dalla società siciliana, che milita nel campionato di Serie C Girone C



“dal nuovo ciclo di tamponi effettuato nella mattina di mercoledì 21 ottobre, è emerso esito positivo al tampone nasofaringeo per 9 calciatori della prima squadra più l’allenatore Roberto Boscaglia”.

Una notizia negativa per il club ma che non comprometterà lo svolgimento del match odierno contro la Turris, in programma alle ore 18:30 e valido per la sesta giornata del campionato di Serie C Girone C. L’orario del match è stato deciso dalla Lega Pro, questa mattina. Nonostante la conferma dello svolgimento del match, il quadro sembra sempre molto incerto. Le nove positività più il tecnico Boscaglia potrebbero indurre la Lega al rinvio della partita, magari con una decisione all’ultimo minuto. Il momento per il nostro calcio è sempre più incerto e questi casi di positività al Coronavirus riscontrati dal Palermo, si vanno ad aggiungere agli altri rilevati in queste ultime settimane. In ogni caso, qualora ci fossero aggiornamenti ulteriori relativi a un mancato svolgimento del match Palermo-Turris, la redazione di SuperNews vi renderà note tutte le informazioni tempestivamente.