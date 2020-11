Dove vedere Casertana-Bari: streaming gratis e diretta tv Serie C

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Alberto Pinto (a porte chiuse), si disputerà il match Casertana-Bari, valevole per la 12.a giornata del campionato di Serie C (girone meridionale). In classifica i campani se la passano piuttosto male con il penultimo posto con solo sei punti ma in otto gare, mentre i pugliesi sono terzi a venti punti (in dieci match) a -7 dalla capolista Ternana che una settimana fa ha espugnato il San Nicola per 3-1, dando un segnale di forza; quindi oggi sia per mister Federico Guidi che per Gaetano Auteri, la gara è di fondamentale importante per i rispettivi obiettivi.

Sono otto i precedenti a Caserta con i padroni di casa in vantaggio per 3-1 e quattro pareggi, mentre sono diciassette le reti realizzate (10-7 il parziale sempre a favore dei campani); nella scorsa stagione (15 dicembre) i galletti si imposero per la prima volta al Pinto per 3-0 con reti tutte nel secondo tempo (59′ Hamlili, 66,’ Simeri, 83′ autorete Rainone).

L’arbitro della gara sarà Alessandro Di Graci della sezione AIA di Como coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria, quarto uomo Claudio Petrella di Viterbo.

Casertana-Bari, le probabili formazioni

CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Cavallini, Varesanovic; Cuppone.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

Dove vedere Casertana-Bari: streaming gratis e diretta tv

Il match Casertana-Bari (calci d’inizio ore 15) sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) grazie al rinvio della gara tra Potenza-Avellino che sarebbe dovuto essere il posticipo televisivo del lunedì sera; streaming gratuito anche sul sito Rai Play.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming anche da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). La novità importante almeno per novembre è che Eleven Sports, siccome viene da giornate molto negative in quanto a disservizi, ha deciso di “regalare” le partite di questo mese, annunciando che tutti i match di Serie C saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma.