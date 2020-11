DOVE VEDERE CATANIA TURRIS STREAMING GRATIS E DIRETTA TV – La 12° giornata di Serie C, Girone C, mette di fronte Catania e Turris, due squadre ambiziose che puntano i piani alti del proprio raggruppamento per sperare nei playoff. I padroni di casa arrivano dalla vittoria per 2-1 contro la Vibonese, partita che è diventata nota ai più per via dello strano gesto del tecnico etneo Raffaele, il quale ha fermato una ripartenza degli avversari entrando direttamente in campo e guadagnandosi l’espulsione. Catania che è fermo a 12 punti, seppur con due partite in meno della Turris: i campani sono al quarto posto con 16 punti in dieci match giocati, ma non vincono dalla partita contro la Casertana dell’1 novembre.

Dove vedere Catania Turris, quando si gioca

Il match Catania-Turris, previsto per le ore 14.30 di domenica 22 novembre 2020, si disputerà allo stadio Cibali-Angelo Massimino di Catania, gloriosa casa degli etnei.

Dove vedere Catania Turris, i precedenti

Quello di domenica 22 novembre 2020 sarà il nono scontro ufficiale tra le due compagini: lo score, attualmente, sorride al Catania, che ha vinto quattro dei precedenti otto incontri e ne ha perso solo uno.

Dove vedere Catania Turris, le probabili formazioni

Il Catania (3-5-2) si schiera così: Martínez; Zanchi, Claiton, Silvestri; Albertini, Maldonado, Welbeck, Dall’Oglio, Pinto; Pecorino, Reginaldo.

La Turris (3-5-2) si schiera così: Albagnale; Esempio, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Franco, Tascone, Giannone, Loreto; Pandolfi, F. Longo.

Serie C Girone C, dove vedere Catania Turris streaming gratis e diretta tv

La sfida Catania-Turris, sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile anche attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv. Visti i problemi tecnici che hanno accompagnato la piattaforma nell’ultimo periodo, si è deciso di comune accordo con la Lega Pro di concedere gratuitamente la fruizione di tutti i match del campionato di Serie C nel mese di novembre: l’evento, dunque, sarà disponibile gratis e in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.